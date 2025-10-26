കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ ബഹ്റൈൻ കുടുംബയോഗം കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ മേയർ പങ്കെടുത്തുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ (ബി.കെ.സി.കെ) നടത്തിയ പ്രതിമാസ കുടുംബസംഗമത്തിൽ കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ മേയർ മുസ്ലിഹ് മഠത്തിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി പങ്കെടുത്തു. ബഹ്റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശികളുടെ പ്രമുഖ കൂട്ടായ്മയായ ബി.കെ.സി.കെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദം വളർത്തുന്നതിനും സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വദേശത്തും പ്രവാസലോകത്തുമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് പ്രതിമാസ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ബി.കെ.സി.കെയുടെ ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ബഹ്റൈനിലും കണ്ണൂരിലുമുള്ള അവരുടെ സാമൂഹിക സംഭാവനകളും മുസ്ലിഹ് പ്രശംസിച്ചു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ സമീപകാല വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയും നഗര പുരോഗതിക്കായി വിലമതിക്കാനാവാത്ത പിന്തുണ തുടരണമെന്ന് പ്രവാസിസമൂഹത്തോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. മേയർ തങ്ങളുടെ സമയം കണ്ടെത്തി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഭാരവാഹികൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുഖ്യാതിഥിക്ക് പ്രത്യേക ഉപഹാരം കൈമാറി.
