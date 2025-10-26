Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Oct 2025 1:31 PM IST
    ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബഹ്റൈൻ ​കുടും​ബ​യോ​ഗ​ം ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബഹ്റൈൻ ​കുടും​ബ​യോ​ഗ​ം ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ക​ണ്ണൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ മു​സ്ലി​ഹ് മ​ഠ​ത്തി​ലി​ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി

    ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ (ബി.​കെ.​സി.​കെ) ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​മാ​സ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ മു​സ്ലി​ഹ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മു​ഖ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബി.​കെ.​സി.​കെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​കെ.​സി.​കെ​യു​ടെ ഐ​ക്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ലു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും മു​സ്ലി​ഹ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ സ​മീ​പ​കാ​ല വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത പി​ന്തു​ണ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മേ​യ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    TAGS:kannur corporationFamily MeetingBahrain Newskannur city
