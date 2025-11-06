Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:05 PM IST

    കാ​ദി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    കാ​ദി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    കാദി ഇന്‍റർനാഷനൽ കാർ സർവീസ് സെന്‍ററിന്‍റെ സൽമാബാദിലെ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന്

    മ​നാ​മ: കാ​ദി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ൽ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, വൈ.​കെ. അ​ൽ​മൊ​യീ​ദ് ജി.​എം ജോ​ർ​ജ് കു​ട്ടി തോ​മ​സ്, മാ​ജി​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി, ഫ​ഖ്റൂ ജി.​എം സ​ന്തോ​ഷ് ആ​ന്‍റ​ണി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ട​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വി​സ് രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​ശ്വ​സ്ത സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കാ​ദി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ. 1959ൽ ബഹ്റൈൻ ടയർ ഫാക്ടറി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനി 2005ലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജ്മെന്‍റ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2018ൽ ഖാദി ഇന്‍റർനാഷനലായി പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അ​തി​നു ശേ​ഷം മാ​ത്രം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​ത്താ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂ​മാ​ണി​ത്.

    വി​വി​ധ ത​രം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ട​യ​റു​ക​ൾ ക​സ്റ്റ​മ​റു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണ​വും മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ലും ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ദി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഓ​യി​ലു​ക​ൾ, ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ്, അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്‍റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ബഹ്റൈന് പുറമേ സൗദിയിലെ റിയാദിലും ദമ്മാമിലും ട‍യറുകളുടെയും ഓയിലുകളുടെയും മൊത്തക്കച്ചവടം കമ്പനിക്കുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യ റീട്രെഡിങ് കമ്പനി കൂടിയാണ് കാദി ഇന്‍റർനാഷനൽ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യും നാ​ലോ​ളം ഷോ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ മാ​ത്രം തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Manama newsCar service centreBahran News
