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    കേരളീയ സമാജത്തിൽ വിദ്യാരംഭം: കെ. ആർ. മീര കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു

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    കേരളീയ സമാജത്തിൽ വിദ്യാരംഭം: കെ. ആർ. മീര കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാരംഭ ച്ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ 21 ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ നിരവധി കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയും സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകയുമായ കെ.ആർ. മീരയാണ്‌ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. വിദ്യാരംഭത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമാജം അംഗങ്ങളും എത്തിയിരുന്നു.

    2009-ലും 2013-ലും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, 2013-ൽ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം, 2014-ൽ വയലാർ അവാർഡ്, 2015-ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികൾ നേടിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരിയാണ് കെ. ആർ. മീര. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സമാജം പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗ്ഗീസ് കാരക്കൽ എന്നിവർ നന്ദി അറിയിച്ചു.

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    News Summary - K. R. Meera writes the first letter of the children
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