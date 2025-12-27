Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:31 AM IST

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​കം; പ്രാ​ത​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​കം; പ്രാ​ത​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി
    ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​നും ജ​ന​കീ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ 15ാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ത​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ലീ​ഡ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും കൂ​ട്ട​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​സി​റ്റി സ​ൽ​മാ​നി​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ശ്രീ ​അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ലീ​ഡ​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ​പ്പ​റ്റി കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി നി​സാ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്. സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര ലീ​ഡ​റു​ടെ ച​രി​ത്ര ഓ​ർ​മ​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി സെ​മീ​ർ പൊ​ട്ടാ​ചോ​ല ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ജീ​ഷ് കെ.​വി. നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - K. Karunakaran's birthday; breakfast and clothes distribution held
