Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:15 AM IST

    ജോ​ളി​യ​ച്ച​ന്റെ നി​യ​മ​നം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​മ​ധു​രം - എ.​കെ.​സി.​സി

    ജോ​ളി​യ​ച്ച​ന്റെ നി​യ​മ​നം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​മ​ധു​രം - എ.​കെ.​സി.​സി
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആദരിക്കൽ ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: അ​റ​ബ് മ​ണ്ണി​ൽ സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക്ക് വി​സി​റ്റേ​റ്റ​റാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട രൂ​പ​ത വൈ​ദി​ക ചാ​ൻ​സ​ല​ർ മോ​ൺ. ജോ​ളി വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ച്ച​നെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ആദരിച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന എ.​കെ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ സ​ഭ​യോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​പാ​ല​ന​ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഭ​ക്ക് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ജോ​ളി അ​ച്ച​ന്റെ നി​യ​മ​നം. ഈ​യൊ​രു നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി, പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച ഏ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ പ​റ​ഞ്ഞു.ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജെ​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സി, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, അ​ല​ക്സ് സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ കെ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Joliachchan's appointment is doubly sweet for the faithful - AKCC
