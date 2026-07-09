സംയുക്ത അനുശോചന യോഗം ഇന്ന്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 July 2026 10:26 AM IST
Updated Ondate_range 9 July 2026 10:26 AM IST
സംയുക്ത അനുശോചന യോഗം ഇന്ന്text_fields
bookmark_border
News Summary - Joint condolence meeting today
മനാമ: ഡോ. പി. വി. ചെറിയാന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം കേരള കത്തോലിക്ക അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ), കേരള ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ, കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ – എൻ.എസ്.എസ്. ബഹ്റൈൻ, ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നീ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുശോചന-പ്രാർത്ഥനാ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ന് രാത്രി 8.00 മണിക്ക് കെ.സി.എ, വി.കെ.എൽ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോ. ചെറിയാന്റെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും, എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story