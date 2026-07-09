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    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 July 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 10:26 AM IST

    സംയുക്ത അനുശോചന യോഗം ഇന്ന്

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    സംയുക്ത അനുശോചന യോഗം ഇന്ന്
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    മനാമ: ഡോ. പി. വി. ചെറിയാന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം കേരള കത്തോലിക്ക അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ), കേരള ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ, കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ – എൻ.എസ്.എസ്. ബഹ്റൈൻ, ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ എന്നീ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുശോചന-പ്രാർത്ഥനാ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

    ഇന്ന് രാത്രി 8.00 മണിക്ക് കെ.സി.എ, വി.കെ.എൽ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോ. ചെറിയാന്റെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും, എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:newsmeetingCondolenceKerala Catholic AssociationDr. P.V. Cherian
    News Summary - Joint condolence meeting today
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