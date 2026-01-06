Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:21 AM IST

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്; വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    text_fields
    bookmark_border
    2025 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഓ​രോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും മൂ​ന്നു വീ​തം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്; വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    cancel
    camera_alt

    പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും നി​യ​മ​കാ​ര്യ, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി യൂ​സു​ഫ് ബി​ൻ

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​നും

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ നി​യ​മ​കാ​ര്യ, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി യൂ​സി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫു​മാ​യി ഗു​ദൈ​ബി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. 2025 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഓ​രോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും മൂ​ന്നു വീ​തം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 18,657 തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്രാ​രം​ഭ ല​ക്ഷ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നോ​ട​കം​ത​ന്നെ 4,746 പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ഓ​രോ പൗ​ര​നും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഈ ​പി​ന്തു​ണ​യും മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:planCrown PrincejobsRevolutionaryBahraini
    News Summary - Jobs for locals; Bahraini crown prince with revolutionary plan
    Similar News
    Next Story
    X