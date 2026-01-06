Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:24 AM IST

    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും; കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ഈ ​മാ​സം മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മായിരുന്നു ച​ർ​ച്ച
    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും; കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ഈ ​മാ​സം മു​ത​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഗു​ദൈ​ബി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഗു​ദൈ​ബി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ 29ാം സ്ഥാ​പ​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഹി​സ് മ​ജ​സ്റ്റി ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ രാ​ജാ​വി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 2025 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​തം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ 18,657 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത് നി​ശ്ച​യി​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ഇ​തി​ന​കം 4,746 പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഈ ​മാ​സം മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണി​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, യ​മ​നി​ലെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള യ​മ​നി​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സൗ​ദി​യു​ടെ ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Job opportunitiesFinancial AssistanceIncreased
    News Summary - Job opportunities will be increased; Financial assistance for low-income earners from this month
    Similar News
    Next Story
    X