Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:20 AM IST

    ജ​പ്പാ​ൻ എ​ക്സ്പോ 2025; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ്

    ജ​പ്പാ​ൻ എ​ക്സ്പോ 2025; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ്
    ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ 2025ൽ ​പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ്

    മ​നാ​മ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ 2025ൽ ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സം​ഗീ​ത പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക ക​ല​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ൺ​കു​ളി​ർ​മ​യും താ​ള​മേ​ള​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ക​ട​നം.

    ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും പൈ​തൃ​ക​വും വി​ള​ച്ചോ​തി​യ പ്ര​ക​ട​നം എ​ക്സ്പോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ബാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ൻ​ഡ് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ ഏ​റെ നേ​രം പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തി.

    ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ന​ജ്അം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സൈ​നി​ക ബാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

