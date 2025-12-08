Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ വി​യോ​ഗം; കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ വി​യോ​ഗം; കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി
    മ​നാ​മ: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി.

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യെ​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി ത​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. കെ. ​സ​ത്യ​ൻ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​സ്.​പി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ട​വു​മാ​യി കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ടു​പ്പം, റി​യാ​ദി​ലേ​ക്കും ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​വി​ത്ര​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​നു​ശോ​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റും റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ റാ​ഫി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​സീ​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ചാ​പ്റ്റ​ർ), ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ), അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ), നി​സാ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ (യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ), എ.​പി. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ഡ​ൽ​ഹി ചാ​പ്റ്റ​ർ), റ​ഷീ​ദ് മൂ​ടാ​ടി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ചാ​പ്റ്റ​ർ) തു​ട​ങ്ങി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ​യും വി​വി​ധ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Jamila Kanathil's passing; Koilandi Group Global Community holds condolence meeting
