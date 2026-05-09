ജെയിംസ് മാത്യുവിന് എ.കെ.സി.സി.യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: മൂന്നു സംവത്സരങ്ങൾ നീണ്ട സുദീർഘ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീലയിടുന്ന പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും, ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും, സീറോമലബാർ സൊസൈറ്റി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എ.കെ.സി.സി.യുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ ജെയിംസ് മാത്യുവിന് എ.കെ.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ആലുക്ക ജെയിംസ് മാത്യുവിന് എ.കെ.സി.സി യുടെ ഉപഹാരം നൽകി. സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റ് പോൾ ഉറുവത്ത്, എ.കെ.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോളി വിതത്തിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ജിബി അലക്സ് ഭാരവാഹികളായ ജോജി കുര്യൻ,റോബിൻ.കെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, രതീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, അലക്സ് സ്കറിയ, ഷിനോയ് പുളിക്കൻ, റിജു മൂഞ്ഞേലി, മോൻസി മാത്യു, ജെൻസൺ, ലിവിൻ ജിബി, സിന്ധു ബൈജു, ജോളി ജോജി, വിനോദ് ആറ്റിങ്ങൽ, സ്റ്റാൻലി തോമസ്, മേയ്മോൾ ചാൾസ് എന്നിവർ ജെയിംസ് മാത്യുവിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. ജീവൻ ചാക്കോ സ്വാഗതവും പോളി വിതയത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
