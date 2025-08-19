Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:46 AM IST

    ‘ജ​യ് ഹോ’ ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു

    'ജ​യ് ഹോ' ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു
    ‘ജ​യ് ഹോ’ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ൽ​ബം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​ക​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ലി​ൻ​സാ മീ​ഡി​യ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ൽ​ബം ‘ജ​യ് ഹോ’ ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു. ഡോ. ​പി.​വി. ജ​യ​ദേ​വ​ൻ ര​ചി​ച്ച മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​രി​ക​ൾ​ക്ക്, വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ലി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ് ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ബീ​സ് ആ​ണ് ‘ജ​യ് ഹോ’ ​ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​ സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, ജി​ബി അ​ല​ക്സി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ക​ട​പ്പാ​ടുണ്ടെന്നും എ.​കെ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു.

