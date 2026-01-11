Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ് വി.​ജെ, ഭാ​ര്യ ഉ​ഷ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്, മാ​ണി മാ​ത്യു, ഭാ​ര്യ ജോ​ജി സൂ​സ​ൻ മാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ​റ​ന്റ് സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ വ​ട്ട​വേ​ലി​ൽ കോ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ, സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷാ​ജ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു ഇ​ട​വ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നൂ​റോ​ളം ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:pilgrimagejacobite churchBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Jacobite Church sends pilgrims on pilgrimage
