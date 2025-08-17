Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:25 PM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന്; ​ഹ​നാ​ൻ ഷാ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന്; ​ഹ​നാ​ൻ ഷാ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    ഹനാൻ ഷാ, മാത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ,       വി.എസ്. ജോയ് 

    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സു​ബി ഹോം​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ക​ല, കാ​യി​ക, വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി.​സി, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത യു​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ ഹ​നാ​ൻ ഷാ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഹ​നാ​ൻ ഷാ​യോ​ടൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ല​പ്പു​റം ഡി.​സി.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. ജോ​യ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രി​ക്കും. ഐ.​ഒ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ക​വേ​കും.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, റി​സ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ധീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീ​ൽ, എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഘ​ട​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന മാ​ഗ​സി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി വെ​ള്ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IYCCyouth festbahrainnewsMusical Show
    News Summary - IYCC Youth Fest on August 21; Hanan Shah's musical performance
    Similar News
    Next Story
    X