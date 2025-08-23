Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:39 PM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025: സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025: സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. യു​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​കാ​ലീ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ല​പ്പു​റം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​എ​സ്. ജോ​യ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രൂ​പ​രേ​ഖ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​തി​ൻ പ​രി​യാ​രം, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ​ർ ടി.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നേ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​വ​ർ ഇ​രു​വ​രും യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​നാ​യി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച വി​ല​യേ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഷു​ഹൈ​ബ് എ​ട​യ​ന്നൂ​ർ സ്മാ​ര​ക പ്ര​വാ​സി മി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം നി​സ്വാ​ർ​ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വേ​ണു വ​ട​ക​ര​ക്ക് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, ഐ.​ഒ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖു​ർ​ഷി​ദ് ആ​ലം, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ഐ.​വൈ.​സി.​സി മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി വെ​ള്ള​ങ്ങ​ര, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സു​ബി ഹോം​സ്, ത​ണ​ൽ നാ​ട​കം സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബേ​ബി കു​ട്ട​ൻ, സം​ഘ​ട​ന ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച്, യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ കോ​ണ്ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഹി​ദ്ദ്-​അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം റോ​യി തോ​മ​സി​നും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​യി​ൻ ഗി​വ് എ​വേ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​യി​ൻ കൈ​മാ​റി.

    യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്തം, നാ​ട​കം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​ഷാ​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, റി​സ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ധീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജ​സീ​ൽ, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹിം, വ​നി​ത വേ​ദി സ​ഹ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മാ​രി​യ​ത്ത് അ​മീ​ർ​ഖാ​ൻ, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജേ​ഷ് പ​ന്മ​ന, ര​തീ​ഷ് ര​വി, സ​ലീം അ​ബൂ​ത്വാ​ലി​ബ്, റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത്, റി​നോ സ്ക​റി​യ, സ്റ്റെ​ഫി സാ​ബു, ജ​മീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, വ​നി​ത​വേ​ദി സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

