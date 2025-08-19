Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:38 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ക്യാ​മ്പി​ലെ നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഐ.​വൈ.​സി.​സി വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    വ​നി​താ​വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌ ഉ​ദ്ഘടാ​നം ചെ​യ്തു.

    വ​നി​താ​വേ​ദി സ​ഹ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മാ​രി​യ​ത്ത് അ​മീ​ർ​ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, വ​നി​താ​വേ​ദി ചാ​ർ​ജ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹിം, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​ഷാ​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​താ​വേ​ദി സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

