Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:37 AM IST

    ഐ.വൈ.സി.സി റിഫാ ഏരിയ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

    ഐ.വൈ.സി.സി റിഫാ ഏരിയ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി റി​ഫാ ഏ​രി​യ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ സം​ഘ​ട​ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഫാ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    റി​ഫ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റോ​ണി റോ​യ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് വ​രും വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​രി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക. മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും, നി​ലീ​ജ് നി​സാ​ർ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി നൗ​ഫ​ൽ, യൂ​ന​സ്, നാ​സ​ർ, ഇ​ർ​ഫാ​ദ്, ജോ​ബി, സ​രു​ൺ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ റി​ഫാ ഏ​രി​യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ല​ൻ ഐ​സ​ക്ക്‌, ത​സ്‌​ലി​ൻ തെ​ന്നാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്

    . റി​ഫാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും, ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ക​രു​ത്തു​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

