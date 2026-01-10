Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി മ​നാ​മ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:19 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​സീ​ൽ പ​റ​മ്പ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2025-2026 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​സീ​ൽ പ​റ​മ്പ​ത്ത് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റോ​ഷ​ൻ ആ​ന്റ​ണി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഫി​ജി​ഹാ​സ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കി​ര​ൺ പാ​ല​യെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഷ​രീ​ഫ്. കെ.​വി​യെ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​ർ​ഷി​ദ്, ബാ​ബു, അ​ൻ​സി​ൽ, ബി​നീ​ഷ്, ഹാ​രി​സ്, ഷം​നാ​സ്, ഫ​ർ​സി​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​ഫീ​ർ, അ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടാ​തെ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​രി​യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ൻ​സു കൂ​ത്ത​പ്പ​ള്ളി, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, ഷം​ഷാ​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ, ജ​യ്‌​ഫ​ർ അ​ലി, അ​ൻ​സാ​ർ ടി.​ഇ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, റാ​സി​ബ് വേ​ളം, ഷി​ജി​ൽ പെ​രു​മാ​ച്ചേ​രി, സ്റ്റെ​ഫി സാ​ബു, മൊ​യ്തീ​ൻ ഷം​സീ​റി വ​ള​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​നാ​മ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലും പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഇ​തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ട്യൂ​ബ്ലി-​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, സ​ൽ​മാ​നി​യ, റി​ഫ, ബു​ദ​യ്യ, ഗു​ദൈ​ബി​യ-​ഹൂ​റ, ഹി​ദ്-​ആ​റാ​ദ്, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​നി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ. വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന, ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​കീ​യ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് നി​യു​ക്ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Office Bearersgulf news malayalam‍Bahrain NewsIYCC Manama Area
    News Summary - IYCC Manama Area Committee elects office bearers
    Similar News
    Next Story
    X