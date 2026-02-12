Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 12 Feb 2026 11:29 AM IST
    date_range 12 Feb 2026 11:29 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​തി​രാ​യ വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ള്ളി നേ​തൃ​ത്വം

    • സം​ഘ​ട​ന​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മെന്ന്
    • ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ണം​കെ​ട്ട പ്ര​വൃ​ത്തി​ ലജ്ജാവഹം
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​തി​രാ​യ വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ള്ളി നേ​തൃ​ത്വം
    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ നാ​ൽ​പ​തോ​ളം നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന വി​ട്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത ആ​റു​പേ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അം​ഗ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് 40 നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന വി​ട്ടു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ണം​കെ​ട്ട പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മാ​ധ്യ​മ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​രു​തെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ്രാ​ധാ​ന്യം സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ചി​ല​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ പ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ മാ​റി​വ​ന്ന​തും, നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ-​സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​തും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ചാ​രി​റ്റി, ക​ല, കാ​യി​കം, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും അ​റു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ആ​ദ്യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ത​ട​യി​ല്ലെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

