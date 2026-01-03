Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Jan 2026 10:21 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 10:21 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹി​ദ്ദ് അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹി​ദ്ദ് അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഹി​ദ് -അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.നി​തി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), രാ​ജേ​ഷ് പ​ന്മ​ന (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷെ​റി​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി റി​ച്ചി​ൻ ഫി​ലി​പ്പി​നെ​യും ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി മ​നോ​ജ് അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​നെ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ൻ​സു എ​ബ്ര​ഹാം, ഷി​ജോ കെ.​എം, നി​സാം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, വ​ർ​ഗീ​സ് ടി. ​തോ​മ​സ്, ബി​ന്യാ​മി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ഷി​ന്റോ ജോ​സ​ഫ്, റോ​ബി​ൻ കോ​ശി, റി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഹി​ദ് -അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

