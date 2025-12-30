Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹ​മ​ദ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:24 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ പുതിയ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ 2025-26 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പി.​എ​ച്ച് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പി.​കെ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ൻ​വ​ർ കാ​ക്കൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സ​ന​ൽ ദി​വാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ദീ​പ​ൻ സി.​പി, വി​ജീ​ഷ് നീ​ർ​താ​ടി​ൽ, സു​രേ​ഷ്, ഫൈ​സ​ൽ, സി​ന്റോ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കൂ​ടാ​തെ സ​ജീ​വ​ൻ, ശ​ര​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ന​സീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, വി​ജ​യ​ൻ ടി.​പി, രാ​ജീ​ഷ് പി.​സി, ജ​യ​രാ​ജ്, ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​നീ​ഷ് വാ​ദി, അ​ജ്മ​ൽ ചാ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. വ​രും വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - IYCC Hamad Town elected senior office bearers
    Similar News
    Next Story
    X