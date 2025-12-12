Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:13 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഗു​ദൈ​ബി​യ-ഹൂ​റ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി; ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഇ​ന്ന്

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഗു​ദൈ​ബി​യ-ഹൂ​റ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി; ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഇ​ന്ന്
    ​മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി.) ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഗു​ദൈ​ബി​യ -ഹൂ​റ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി 8:30ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ്സി​ലെ ലീ​ഡ​ർ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ക.

    ​ഏ​രി​യ​യി​ലെ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന് ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ജി​ൽ കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ജു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

