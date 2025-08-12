Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 8:54 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹി​ദ്ദ്-​അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 50ാമ​ത് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ, ഇ.​എ​ൻ.​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​നൗ​ഷ​ർ എം. ​ല​ബീ​ബ് (ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ), ഡോ. ​പ്രി​യ ഷെ​ട്ടി (ഇ.​എ​ൻ.​ടി), ഡോ. ​ജ​യ്‌​സ് ജോ​യ് (ഡെ​ന്റ​ൽ), ഡോ. ​ആ​രൂ​ജ് മു​ഷ്താ​ഖ് (ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, ക​ര​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ബി.​എം.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ത്താം. ഡെ​ന്റ​ൽ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മ​നോ​ജ് അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ 39095100, രാ​ജേ​ഷ് പ​ന്മ​ന 38808361 എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റോ​ബി​ൻ കോ​ശി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ധി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

