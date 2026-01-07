Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 1:47 PM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മ​ന്ത്രി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

    TAGS:IYCCcondolencesBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - IYCC expressed condolences
    Similar News
