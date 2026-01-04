Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:33 PM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബു​ദ​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബു​ദ​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബു​ദ​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബു​ദ​യ്യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബു​ദ​യ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്. സ​ലിം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ഷ​റ​ഫ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ഹ്സി​ൻ. എ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. റി​യാ​സ് മാ​യ​ൻ​കൊ​ടി​നെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും സു​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സി​നെ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബു​ദ​യ്യ​യി​ലും പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മ​നു മോ​നാ​ച്ച​ൻ, മ​ജീ​ഷ് മാ​ത്യു, അ​ഫീ​ഫ്, അ​മീ​ൻ, ര​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബു​ദ​യ്യ ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, റി​നോ സ്ക​റി​യ, സ​ജീ​ഷ് രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സു​താ​ര്യ​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും, ഈ ​പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

