Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:39 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം; വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം; വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫാത്തിമ അനസ്, റിയ ആയിഷ, രാജി രാജേഷ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കാ​ലി​ക​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ അ​ന​സും, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​യ ആ​യി​ഷ​യും, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ജി രാ​ജേ​ഷും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സ​ത്യം, അ​ഹിം​സ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​ത്ത് എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    വി​ജ​യി​ക​ളെ ഐ.​വൈ.​സി.​സി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ് റ​ഹീം, ജ​മീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, ദേ​ശീ​യ കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IYCCwinnersBahrainspeech contest
    News Summary - IYCC Bahrain Speech Contest; Winners Announced
    Similar News
    Next Story
    X