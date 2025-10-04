Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:42 AM IST

    ‘ഗാ​ന്ധി കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി’: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    iycc bahrain
    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘ഗാ​ന്ധി കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഏ​ഴ് വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സു വ​രെ (കാ​റ്റ​ഗ​റി 1), 15 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ (കാ​റ്റ​ഗ​റി 2) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത, 10 മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത പ്ര​സം​ഗ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 7, വൈ​കീ​ട്ട് 8.00 മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പാ​യി 33874100, 66682385 എ​ന്നീ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണം. ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

