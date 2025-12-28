Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ​ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻസി​ങ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടിയിൽനിന്ന്

    ​മ​നാ​മ: മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹിം മു​ഖ്യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, ഉ​ദാ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ളി​ത​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ൻ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, ധ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും, അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത​വും ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് എ​ന്നും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ് ര​വി, ഗം​ഗ​ൻ മ​ല​യി​ൽ, റി​യാ​സ്, അ​ൻ​ഷാ​ദ് റ​ഹിം ശി​ഹാ​ബ്, സ​മീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

