ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് ബഹ്റൈൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ മീറ്റ് സൽമാനിയ കെ.സി.എ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഐ.വൈ.സി.സി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചി കളത്തുരേത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലിം അബുതാലിബ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
സയീദ് റമദാൻ നദ്വി, ബഹ്റൈൻ മലയാളി സി.എസ്.ഐ ഇടവക വികാരി റവ. ഫാദർ മാത്യൂസ് ഡേവിഡ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ റമദാൻ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. സോമൻ ബേബി, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. ഫൈസൽ, ഡോ. ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര, ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള, അജയ് കൃഷ്ണ പിള്ള, ബിനു മണ്ണിൽ, കൃഷ്ണകുമാർ, ബഷീർ അമ്പലായി, ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, സജിത്ത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര, ബിനു ക്രിസ്റ്റി എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു.
ചടങ്ങിന് ഐ.വൈ.സി.സി ദേശീയ ട്രഷറർ ഷഫീക് സൈഫുദ്ദീൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും നിരവധി പ്രവർത്തകരും ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു.
