Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:10 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ ക​ല​വ​റ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ​ത​രം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ ത​രം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഹ​രി​ദാ​സ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മി​മി​ക്രി​യും ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് മു​ഖ്യ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത്, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഷാ​ഫി വ​യ​നാ​ട് ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain NewsIYCC Bahrain
    News Summary - IYCC Bahrain Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X