Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    13 Dec 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:26 AM IST

    ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ശി​വ​രാ​ജ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ലോ​ക്‌​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ, കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി, കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം രാ​ജ്യ​ത്തി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​യ വേ​ള​യി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​നും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യും ആ​ത്മാ​വി​ന് നി​ത്യ​ശാ​ന്തി നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    IYCCgulfnewsBahrainShivraj Patil
