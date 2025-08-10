Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:18 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ സ​ത്യ​സേ​വ സം​ഘ​ർ​ഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ സ​ത്യ​സേ​വ സം​ഘ​ർ​ഷ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന ക്യാ​മ്പ് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​വും ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​യ്തീ​ൻ ഷം​സീ​രി​വ​ള​പ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കി​ര​ൺ കെ ​മൂ​ലാ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര​യു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക്ലാ​സ് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ യു.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റാ​സി​ബ് വേ​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജി​ൽ പെ​രു​മ​ച്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സെ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​ക്ക് ഷോ​യി​ൽ മു​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റോ​ഷ​ൻ ആ​ന്റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, വി​ൻ​സു കൂ​ത്ത​പ്പ​ള്ളി, അ​ന​സ് റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 13 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക, ക​ല, കാ​യി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റാ​സി​ബ് വേ​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​ഷാ​ദ് കാ​ക്കൂ​ർ, ദേ​ശീ​യ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി വെ​ള്ള​ങ്ങ​ര, മു​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷി​ജി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ പി.​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsIYCC BahrainIYCC Manama Area
    News Summary - IYCC Bahrain Manama Area Satya Seva Sangh
    Similar News
    Next Story
    X