Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:24 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 16ന്

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 16ന്
    ​മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തെ ആ​ദ്യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ യു​വ​ജ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി 16ന് ​സ​ൽ​മാ​നി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഉ​ച്ച 2:30ന് ​ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​വും വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​വും ന​ട​ക്കും.

    മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ട്യൂ​ബ്ലി-​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്, സ​ൽ​മാ​നി​യ, റി​ഫ, ബു​ദ​യ്യ, ഗു​ദൈ​ബി​യ-​ഹൂ​റ, ഹി​ദ്-​ആ​റാ​ദ്, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​ത് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലും ഏ​രി​യ ത​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്രെ​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, മു​ൻ ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​രോ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് വ​രും​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ​2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

