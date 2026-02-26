Begin typing your search above and press return to search.
    മ​നാ​മ: സി.​പി.​എം ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​യ കൃ​പേ​ഷി​ന്റെ​യും ശ​ര​ത്ത് ലാ​ലി​ന്റെ​യും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​ത ച​ർ​ച്ച​യാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ യു.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ദേ​ശീ​യ കോ​ർ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സി​പി​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ക്ര​മ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം അ​ബു​ത്വാ​ലി​ബ് ച​ട​ങ്ങി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ക് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

