Madhyamam
    Bahrain
    date_range 20 Nov 2025 2:10 PM IST
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ; പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ; പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ന​ബീ​ൽ കു​ണ്ട​നി,വി.​വി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ആ​ദ്യ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മു​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കേ​ര​ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സം​ഘ​ട​ന മി​ക​വും ജ​ന​സേ​വ​ന പ​രി​ച​യ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി ന​ബീ​ൽ കു​ണ്ട​നി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ വി.​വി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് യു​വ​ജ​ന​ത​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ന​ബീ​ലും സൈ​നു​ദ്ദീ​നും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ട​നാ​പാ​ട​വം ഇ​നി നാ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല​ട​ക്കം നി​ല​കൊ​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മ​ത്സ​രം, നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും, ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​വു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    X