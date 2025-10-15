Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    15 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 11:15 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ന്റെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ, മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്ക് വ​ഴി സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വ​നി​ത വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​തി​ൻ പ​രി​യാ​രം, പ്രോ​ഗ്രാം ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, ഫി​നാ​ൻ​സ് അ​ൻ​സാ​ർ ടി.​ഇ, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ജ​സീ​ൽ, റി​സ​പ്ഷ​ൻ നി​ധീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, ആ​ക്ടി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, സം​ഘ​ട​ന, വ​നി​ത​വേ​ദി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 വി​ജ​യ​ശി​ൽ​പി​ക​ളെ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

