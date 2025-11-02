Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:28 PM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്
    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ മാ​സാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​പ്ര​കാ​രം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​മ്പ​ത് ഏ​രി​യ​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും അ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്/​ട്യൂ​ബ്ലി ഏ​രി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക. ഐ.​വൈ.​സി.​സി 2013 മു​ത​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. 'സ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ത യു​വ​ത്വം' എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ ബോ​ർ​ഡ് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു.

    TAGS:IYCCElection ProcessBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - IYCC Bahrain enters organizational election process
