    Bahrain
    date_range 15 Dec 2025 11:25 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 11:25 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി (യു.​ഡി.​എ​ഫ്) നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും, മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഐ.​വൈ.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യും കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഈ ​സം​യു​ക്ത പ​രി​പാ​ടി ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഈ ​വ​ൻ വി​ജ​യം, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    ഈ ​ജ​ന​വി​ധി ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, 2026ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ജ​ന​കീ​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണി​ത്. ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹീം, മു​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, റാ​സി​ബ് വേ​ളം, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, വി​ജ​യ​ൻ ടി.​പി, ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി വെ​ള്ളേ​ങ്ങ​ര, ശ​ര​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഈ ​വി​ജ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണി​തെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

