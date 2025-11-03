Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​വൈ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:05 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖി​ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​ന്, ദേ​ശീ​യ-​ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി മൊ​മെ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് റ​ഫീ​ഖ് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ർ​പ്പി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത്, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗം ശി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, സം​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IYCCgulfnewsBahrain
    News Summary - IYCC Bahrain bids farewell to Mohammed Rafiq
    Similar News
    Next Story
    X