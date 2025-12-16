Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:24 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഐ.വൈ.സി

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഐ.വൈ.സി
    cancel
    camera_alt

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യം മ​ധു​രം ന​ൽ​കി

    ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഐ.​വൈ.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി നേ​ടി​യ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ വി​ജ​യം ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ​യി​ൽ മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി നേ​ടി​യ​ത് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ത് ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​തെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​സാ​ഖ്‌, ഷാ​ഹി​ദ് അ​രി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ, സു​ബി​നാ​സ്, ഷാ​സ് പോ​ക്കു​ട്ടി, ഷൈ​ജാ​സ്, മു​സ്ത​ഫ കൊ​ര​ട്ടി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsUDFIYCgulf news malayalam
    News Summary - IYC celebrates UDF's victory
    Similar News
    Next Story
    X