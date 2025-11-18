Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 2:11 PM IST

    ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; താ​പ​നി​ല കു​റ​യും

    വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 17 ഡി​ഗ്രി​ സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ എ​ത്തും
    ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; താ​പ​നി​ല കു​റ​യും
    മ​നാ​മ: ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ന്‍റെ​യും ഹ്യു​മി​ഡി​റ്റി​യു​ടെ​യും നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പി​ന്‍റെ​യും മ​ഴ​യു​ടെ​യും കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച‍യാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ‍യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ മാ​റ്റം വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്. ഉ​ച്ച​ക്ക് പൊ​തു​വെ ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വി​ഭാ​ഗ​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​റി​യി​പ്പ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഒ​രു ശീ​ത​ത​രം​ഗം പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത്. ഇ​റാ​ഖി​ന് വ​ട​ക്കും തെ​ക്ക​ൻ തു​ർ​ക്കി​യി​ലു​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​ത് ശ​ക്തി​യേ​റി​യ വ​ട​ക്ക​ൻ-​വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ത്രി​യി​ലും അ​തി​രാ​വി​ലെ​യും ത​ണു​പ്പു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ത​ന്നെ കാ​റ്റി​ന് ശ​ക്തി കൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി‍യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി.​മീ വ​രെ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 26 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് മു​ത​ൽ 28 വ​രെ​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 17ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യും ആ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് കാ​ര​ണം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​പ​നി​ല ഇ​തി​ലും കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്നും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. ഈ ​ആ​ഴ്ച മു​ഴു​വ​ൻ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ക​ട​ലി​ലെ തി​ര​മാ​ല​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​രം മൂ​ന്ന് അ​ടി വ​രെ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:temperatureWeather Updatesgulf news malayalam
