Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​റ്റ​ലി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:39 AM IST

    ഇ​റ്റ​ലി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ; 100 കോടി യൂ​റോ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ല​ക്ഷ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഇ​റ്റ​ലി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ; 100 കോടി യൂ​റോ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ല​ക്ഷ്യം
    cancel
    camera_alt

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ഇ​റ്റ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​യു​മാ​യി റോ​മി​ലെ പ​ല​സോ ചി​ഗി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​റ്റ​ലി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​പി) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ യൂ​റോ​യി​ൽ അ​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​റാ​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്‌​പേ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സ്‌​പേ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും സ​ഹ​ക​രി​ക്കും. ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മേ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മും​ത​ല​കാ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ട​മ്പ​ടി, നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും (എ​ൻ.​ബി.​ബി) ബാ​ങ്കോ ബി.​പി.​എ​മ്മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബാ​ങ്കി​ങ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ-​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​രാ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക, വ്യ​വ​സാ​യി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​യി.

    ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ, ഊ​ർ​ജ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, നി​ർ​മാ​ണം, ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റി​സം, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്കാ​നും ഇ​ര​ട്ട-​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും​വേ​ണ്ടി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച മെ​ലോ​ണി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ItalyinvestmentagreementpartnershipBahrain
    News Summary - Italy-Bahrain investment partnership agreement; Investment target of 1 billion euros
    Similar News
    Next Story
    X