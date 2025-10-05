Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Oct 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 12:03 PM IST

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഷം മാ​റി പ്ര​വേ​ശി​ക്കുന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കും

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നീക്കം; ബി​ൽ സ​മി​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും
    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഷം മാ​റി പ്ര​വേ​ശി​ക്കുന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കും
    മ​നാ​മ: സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ സ്ത്രീ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ.എം.​പി. ജ​മീ​ൽ ഹ​സ്സ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം, പ്ര​തി​രോ​ധം, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​അ​ടു​ത്ത ടേം ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ബി​ൽ സ​മി​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.പു​തി​യ​താ​യി ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വേ​ഷം ധ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു പു​രു​ഷ​നും ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വോ, 1,000 ദീ​നാ​റി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത പി​ഴ​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാം.വേ​ഷം മാ​റ​ൽ മ​റ്റൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ, ശി​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ജ​മീ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും, വ്യ​ക്ത​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു നി​യ​മം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ബി​ൽ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ വാ​ദി​ച്ചു.

