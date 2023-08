cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: 1902നു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചൂ​ടേ​റി​യ ജൂ​ലൈ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്. പ്ര​തി​മാ​സ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല 36.6 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു.

സാ​ധാ​ര​ണ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചൂ​ടി​നേ​ക്കാ​ൾ 1.5 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്. 1902നു​ശേ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​മാ​സ താ​പ​നി​ല 2020ലും 2017​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 36.9 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു. മാ​സ​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി 41.0 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 1.3 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ണ്. 1946നു​ശേ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല​യാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 19 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 40 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​ട​ന്നു. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 45 സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ക​ട​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 46.3 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ജൂ​ലൈ 31ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ (ബി.​ഐ.​സി) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 2023 ജൂ​ലൈ 18ന് 48.7 ​സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു. ദു​റ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജൂ​ലൈ 31ന് 47.8 ​സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മാ​സ​ത്തി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 32.8 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ 1.4 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​ത് 1946നു​ശേ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല​യാ​ണ്. ജൂ​ലൈ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​മാ​സ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 33.6 സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

It was the second warmest July since 1902