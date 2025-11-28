Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Nov 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:33 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹം
    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൂ​ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു​മാ​സം വൈ​കി ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​ചേ​രു​ന്ന​താ​യു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലും വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യാ​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​തോ​ടൊ​പ്പം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന വ​ക​തി​രി​വ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്കൂ​ളി​ന്റെ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ്ര​കാ​രം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ഞ്ചും ആ​റും ഏ​ഴും ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​ഞ്ചു​പ്ര​കാ​രം Ratification of Major Contracts. അ​താ​യ​ത് വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ഇ​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​വി​ടെ ഒ​രു കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ഒ​രു പൊ​തു​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് വെ​റും ഏ​ഴു​ദി​വ​സം മാ​ത്രം മ​തി. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം സ്കൂ​ളി​ന് അ​താ​യ​ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​പ്പി​ട്ട ക​രാ​റി​ന്റെ തു​ക എ​ത്ര ആ​യി​ര​മോ പ​തി​നാ​യി​ര​മോ ല​ക്ഷ​മോ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ആ ​തു​ക. എ​ന്ത് കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഒ​രു പൊ​തു​യോ​ഗം കൂ​ടാ​തെ ഒ​പ്പി​ട്ടു എ​ന്ന​തി​ന് ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ക​രാ​റു​ക​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​റാ​മ​ത്തെ ഇ​ന​വും Capital projects review മൂ​ല​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​നം. ഇ​വി​ടെ​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം രേ​ഖാ​മൂ​ലം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്ക​ണം ഏ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് മൂ​ല​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ത് വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ്ഥി​തി​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പൊ​തു​യോ​ഗം കൂ​ടു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​യി വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ ഇ​ന​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. അ​റി​യി​പ്പി​ന്റെ കോ​പ്പി സ​ഹി​തം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തി​നു മു​മ്പ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ പൊ​തു​യോ​ഗം കൂ​ടു​ക​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ലെ സൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം എ​വി​ടെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം സ്കൂ​ളി​ന്റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​യാ​ണം വ​ള​രെ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ​ത​ന്നെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​വും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ക​ളി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    (അ​ഭി​പ്രാ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​ണ്)

