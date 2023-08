cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ഓ​രോ ത​വ​ണ കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴും വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​സ്മ​രി​ക ശ​ബ്ദ​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി അ​ന്ത​രി​ച്ചി​ട്ട് 43 വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ശ്വ​ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ‘പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ’.

വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സെ​ഗ​യ്യ, കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ‘റ​ഫി നൈ​റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ല​പി​ച്ച അ​ന​ശ്വ​ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ ഗാ​യ​ക​രാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​റി​ട്ട ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ക. അ​മൃ​ത്സ​റി​ന​ടു​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പാ​കി​സ്താ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കോ​ല്‍ത്താ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍സി​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ 1924 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 24നാ​യി​രു​ന്നു റ​ഫി​യു​ടെ ജ​ന​നം. 1941ല്‍ ​ശ്യാം സു​ന്ദ​റി​ന്റെ ഗു​ല്‍ബ​ലോ​ച്ച് എ​ന്ന പ​ഞ്ചാ​ബി സി​നി​മ​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പാ​ടി​യ​ത്. പ​തി​നേ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. 1942ല്‍ ​മും​ബൈ​ക്ക് വ​ണ്ടി​ക​യ​റി​യ റ​ഫി​ക്കു പി​ന്നീ​ടു തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ദു​ലാ​രി എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ‘സു​ഹാ​നി രാ​ത് ഡ​ൽ​ജു​ക്കി, ബൈ​ജു ബാ​വ് ര​യി​ലെ ‘ഓ ​ദു​നി​യാ കേ ​ര​ഖ് വാ​ലേ’ എ​ന്നീ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​സ്വാ​ദ​ക​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​പാ​ർ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ‘ത​ളി​രി​ട്ട​ക്കി​നാ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ ജി​തി​ൻ ശ്യാ​മി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ‘ശ​ബാ​ബ് ലേ​കേ’ എ​ന്ന ഒ​രു ഹി​ന്ദി​ഗാ​നം റ​ഫി പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത്-​പ്യാ​രേ​ലാ​ലി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ പാ​ടി​യ ‘തൂ ​ക​ഹി ആ​സ് പാ​സ് ഹെ ​ദോ​സ്ത്... (ആ​സ്പാ​സ്-1980) ആ​ണ് റ​ഫി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഗാ​നം. സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്തെ അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​ക്ക് സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘റ​ഫി​നൈ​റ്റ്’ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ‘പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ’ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

It has been 43 years since sweet voice stopped- kozhikodans with Rafi Night