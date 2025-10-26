Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:39 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ബി​ല്ലു​ക​ൾ; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​നം
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ബി​ല്ലു​ക​ൾ; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​മേ​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി നെ​സ​റ്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ര​ണ്ട് ബി​ല്ലു​ക​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ പ​ദ​വി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പാ​ത അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

