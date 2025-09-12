Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:37 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    • ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    • ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    മ​നാ​മ: ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യു.​എ.​ഇ​യും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നും ത​മ്മി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, അ​വി​ട​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​വും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലാി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:UAE presidentBahrain NewsQatarIsrael Attack
    News Summary - Israel's attack on Qatar; King Hamad and UAE President meet in Bahrain
