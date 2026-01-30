ലോകം മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലേക്കോ?text_fields
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽനിന്നുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോകത്തെ വീണ്ടും ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ തീരത്തോട് ചേർന്ന് യു.എസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയും വലിയ ആശങ്കയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന സൂചന നൽകിയതോടെയാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായത്. ഏകദേശം 358 ടോമാഹോക്ക് മിസൈലുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വലിയ യു.എസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ ഇറാനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യു.എസ് സമഗ്ര യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ് സൈനിക വിന്യാസം
പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലായി യു.എസ് നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധാഭ്യാസങ്ങളിലൊന്ന് നടക്കുകയാണ്. അത്യാധുനിക മാർഗനിർദേശ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ടോമാഹോക്ക് മിസൈലുകളാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആയുധം. ഇറാന്റെ ഭൂഗർഭ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സൈനിക കമാൻഡ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്ത് ഇറാനെതിരെ സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സൈനിക നീക്കം.
ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
യു.എസ് നീക്കത്തെ ഗൗരവപൂർവം കാണുന്ന ഇറാൻ, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏതൊരു നടപടിക്കും ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ എല്ലാം തങ്ങളുടെ മിസൈൽ പരിധിയിലാണെന്നും, ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് യു.എസ് കപ്പലുകളെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നും ഇറാൻ റെവലൂഷനറി ഗാർഡുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആഗോള ആശങ്ക
ഈ സംഘർഷം ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടലിടുക്കായ ഹോർമുസ് അടക്കുമെന്ന ഇറാന്റെ ഭീഷണി യാഥാർഥ്യമായാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയരും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആഘാതം നേരിടേണ്ടിവരും. അതോടൊപ്പം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നയതന്ത്രം വഴിമുട്ടുന്നു
റഷ്യയും ചൈനയും ഈ സാഹചര്യത്തെ അതി ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഏകപക്ഷീയമായ സൈനിക നടപടികളിൽനിന്ന് അമേരിക്കയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഗൾഫ് മേഖല ഇപ്പോൾ ഒരു വെടിമരുന്ന് സംഭരണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി പോലും വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം. ചുരുക്കത്തിൽ, ട്രംപിന്റെ അടുത്ത നീക്കവും ഇറാന്റെ പ്രതികരണവും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മനുഷ്യരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലൊന്നിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം.
