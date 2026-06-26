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    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:46 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:46 PM IST

    ജി.ടി.എ 6 ബഹ്‌റൈനിൽ നിരോധിച്ചോ? ഓൺലൈൻ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഗെയിമിംഗ് വിദഗ്ധർ

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    2026 നവംബർ 19നാണ് ഗെയിം ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്
    ജി.ടി.എ 6 ബഹ്‌റൈനിൽ നിരോധിച്ചോ? ഓൺലൈൻ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഗെയിമിംഗ് വിദഗ്ധർ
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    മനാമ: ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ (ജി.ടി.എ) ബഹ്‌റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിരോധിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോറിലെ പ്രീ-ഓർഡർ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം.

    കളിക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഒരു മാസത്തെ സൗജന്യ ജി.ടി.എ+ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ ലഭ്യമല്ലെന്ന് പ്ലേസ്റ്റേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ബഹ്‌റൈൻ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഗെയിം തന്നെ നിരോധിച്ചു എന്ന തെറ്റായ വാർത്തയ്ക്ക് കാരണമായത്. ഈ നിയന്ത്രണം ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഗെയിമിനൊപ്പം നൽകുന്ന പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് ഗെയിമിംഗ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    എങ്കിലും, ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ഗെയിം പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിലവിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഗെയിമർമാർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗെയിം പ്രീ-ഓർഡറിനായി ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ബഹ്‌റൈൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.

    നിർമ്മാതാക്കളായ റോക്ക്‌സ്റ്റാർ ഗെയിംസോ, പബ്ലിഷർ ടേക്ക്-ടു ഇന്ററാക്ടീവോ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അധികൃതരോ ഇതുവരെ ഗെയിമിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2026 നവംബർ 19നാണ് ഗെയിം ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച്, ഗെയിമിന് ഔദ്യോഗിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സാങ്കേതികമായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

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    TAGS:BanBahrain NewsRumorGTA 6
    News Summary - Is GTA 6 banned in Bahrain? Gaming experts respond to online rumors
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